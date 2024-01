Polsko kvůli Rusku opět poslalo stíhačky do vzduchu. Ukrajinu nedáme, vzkazuje Tusk Moskvě

Rada hl. m. Prahy na pondělím jednání odsouhlasila přípravu realizace dopravního systému společně pro obě linky C a D v podobě automatického metra bez strojvedoucích a s novým vozovým parkem. Návrh bude předložen také na únorovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které bude o něm hlasovat. Spojení těchto dvou projektů znamená, že stejné automatické metro by mělo v Praze jezdit nejen na budované trase D, kde se s ním počítalo, ale současně i na stávající lince C.