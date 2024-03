Polsko následuje Česko. ABW zasáhla proti proruské skupině, zajistila eura i dolary

Podle české kontrarozvědky byly zdokumentovány aktivity zaměřené na organizování proruských iniciativ a mediálních kampaní v zemích EU, jejichž cílem byla realizace zahraničněpolitických záměrů Kremlu, včetně oslabení pozice Polska na mezinárodní scéně, diskreditace Ukrajiny a image orgánů Evropské unie.

Realizované aktivity jsou výsledkem mezinárodní spolupráce mezi ABW a řadou evropských služeb, koordinované zejména s partnery z Bezpečnostní informační služby, sdělila BIS na sociální síti X. "Mezinárodní spolupráce je v současné bezpečnostní situaci naprosto klíčová," uvedl její ředitel Michal Koudelka.

Premiér Petr Fiala (ODS) připomněl, že na začátku celé akce stálo Česko. "Naše práce a snaha vedou k tomu, že i další státy v Evropě vyšetřují činnosti proruských špionážních sítí a postupně docházejí k dalším závažným zjištěním," napsal s tím, že kroky v dalších státech mají následovat.

"Jde o citlivé záležitosti, proto jistě pochopíte, že detailů nemohu sdělit mnoho. Jedno chci ale podtrhnout. Kroky, ke kterým jsme v posledních dvou dnech přistoupili, jsou výsledkem mezinárodní spolupráce, na jejímž začátku jsme stáli a kterou úspěšně koordinujeme. Jsem hrdý na to, že to jsme právě my, kdo ukázal sílu a schopnost včas a dobře rozhodnout. Děláme, co je třeba," dodal premiér.

Česká vláda se ve středu rozhodla uvalit sankce na trojici subjektů z proruské sítě, která se pokoušela rozvíjet vlivovou operaci se závažným dopadem na bezpečnost Česka a Evropské unie. Skupina působila i v Evropském parlamentu.

Vláda rozhodla o zařazení dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam. Konkrétně se jedná o Viktora Volodymyrovyče Medvedčuka, Artema Pavloviče Marčevského a společnost Voice of Europe, s. r. o.