Polsko reaguje na útok migranta na vojáka. Nárazníková zóna je zpět

Přestože loni v říjnu prodloužil kouč fotbalové Sparty Brian Priske smlouvu až do roku 2026, i tak se v těchto dnech mluví o jeho možném konci na Letné. Navzdory tomu, že dánský stratég došel se Spartou dvakrát k titulu a letos navíc získal i pohár. Jak totiž uvádí magazín Voetbal International nebo nizozemská verze televizní stanice ESPN, o služby Briana Priskeho se značně zajímá Feyenoord Rotterdam, jenž je nyní bez trenéra poté, co Arne Slot odešel do Liverpoolu jako náhrada za Jürgena Kloppa.