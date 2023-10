Polský skandál s vydáváním víz bobtná. Vysvětlení požaduje i Evropská komise

Září se zapsalo do historie jako nejteplejší měsíc od začátku měření v roce 1775. Průměrná měsíční teplota dosáhla 19,6 stupňů Celsia, což představuje odchylku od dlouhodobého průměru za období od roku 1775 do roku 2014 o 4,4 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém webu.