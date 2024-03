Poprvé v historii zemřelo méně než pět milionů dětí do pěti let

Podle odhadu UNICEF zemřelo v roce 2022 před dosažením pátého roku života 4,9 milionu dětí, což představuje pokles o 51 procent od roku 2000 a o 62 procent od roku 1990.

Zpráva, kterou ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou bankou zveřejnil UNICEF, ukázala největší zlepšení v rozvojových zemích, jako jsou Malawi, Rwanda a Mongolsko, kde úmrtnost dětí do pěti let klesla od roku 2000 o více než 75 procent.

"Za těmito úspěchy stojí porodní asistentky a kvalifikovaný zdravotnický personál, kteří pomáhají matkám bezpečně porodit své děti...očkování dětí proti smrtelným chorobám a domácí návštěvy rodin," uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russellová.

Zpráva nicméně varuje, že tento pozitivní trend může být ohrožen, pokud nedojde k úsilí o odstranění mnoha přetrvávajících hrozeb pro zdraví novorozenců a malých dětí. Vědci upozorňují na znepokojující signály, že snižování počtu úmrtí dětí do pěti let se na globální úrovni zpomalilo, zejména v subsaharské Africe.

Od roku 2000 zemřelo celkem přibližně 162 milionů dětí mladších pěti let, z toho 72 milionů v prvním měsíci života v souvislosti s komplikacemi při porodu. Hlavními příčinami úmrtí dětí ve věku od jednoho měsíce do pěti let jsou infekce dýchacích cest, malárie a průjem.

Vědci ve zprávě zdůrazňují, že k dosažení cíle OSN snížit do roku 2030 počet úmrtí dětí mladších pěti let na 25 případů na 1000 narozených dětí, budou muset 59 zemí světa co nejdříve investovat do příslušných opatření. Bez adekvátního financování nesplní 64 zemí cíl omezit úmrtí v prvním měsíci života na 12 na 1000 porodů.

Nejhorší situace je stále v subsaharské Africe, kde v roce 2022 zaznamenaly polovinu všech úmrtí dětí mladších pěti let. Dítě narozené v zemích s vysokou úmrtností, jako jsou Čad, Nigérie nebo Somálsko, má 80krát vyšší pravděpodobnost, že se nedožije pátých narozenin, ve srovnání se zeměmi s nízkou dětskou úmrtností, jako jsou Finsko, Japonsko a Singapur.

"Kde se dítě narodí, by nemělo určovat, jestli bude žít nebo zemře," zdůraznil šéf WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus.