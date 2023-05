Žlutá tma: Prachová bouře v USA oslepila řidiče a způsobila řetězové havárie. Šest mrtvých a desítky zraněných

Srážku 40 až 60 osobních a 20 nákladních automobilů na mezistátní dálnici I-55 nedaleko města Springfield zapříčinila prachová bouře, která viditelnost na silnici omezila takřka na nulu. Bouře přiměla záchranáře uzavřít téměř 50kilometrový úsek dálnice kvůli takřka nulové viditelnosti.

Národní meteorologická služba (NWS) informovala, že bouře v oblasti způsobily nárazy větru, které zdvihaly prach z nedávno oraných polí. Podle místního policejního šéfa Ryana Starricka, který hovořil s agenturou AP, byla doprava v obou směrech přesměrována na vedlejší silnice.

Svědkové nehody sdíleli na sociálních sítích záběry, na kterých jsou rozprostřená nabouraná auta po celé šíři dálnice v prachovém oparu. Některá z vozidel stojí v plamenech. Podle agentury Reuters místní policie informovala, že dva nákladní vozy začaly hořet a jeden z nich by mohl explodovat.

K nehodám došlo na obou stranách silnice I-55 podél dvoukilometrového úseku dálnice poblíž města Farmersville, asi 200 mil (320 km) jihozápadně od Chicaga, uvedla policie.

Více než 30 lidí bylo převezeno do místních nemocnic se zraněními, od lehkých až po život ohrožující. Pacienti jsou ve věku od 2 do 80 let, dodala policie.

Podle Národní meteorologické služby (NWS) je krajina v okolí nehody poměrně rovinatá a s nízkým počtem stromů. "V posledních třech týdnech v této oblasti panuje velké sucho a zemědělci zpracovávají pole, což způsobilo, že vrchní vrstva půdy je lehká a volná," uvedl meteorolog Chuck Schaffer pro AP. Větry dosahovaly rychlostí až 74 kilometrů za hodinu.