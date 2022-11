Přes 15 hodin ve vodách Mexického zálivu přežil muž, který asi vypadl z lodě

Záchranáři ho po mnohahodinovém pátrání našli asi 30 kilometrů od pobřeží amerického státu Louisiana. Podle serveru BBC je jeho stav stabilizovaný.

Seth Gross z americké pobřežní stráže řekl, že to je zdaleka nejdéle, co se někdo za jeho 17letou kariéru dokázal tak dlouho udržet nad hladinou. Ukazuje to podle něj, že touha přežít je něco, co je třeba brát v potaz při každé záchranné operaci.

Výletní loď Carnival Valor směřovala do Mexika. Jak se z ní muž dostal do vody, není jasné. Jeho sestra uvedla, že spolu ve středu v noci byli v baru, a pak si bratr odskočil na toaletu. Už se ale nevrátil.