Při nehodě na rakouské dálnici zasahovali i čeští záchranáři. Deset zraněných

Vláda se chystá ve středu prodloužit o rok platnost pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Upravuje to nařízení, které by měl kabinet schvalovat. Platit by mělo do konce března příštího roku. Do té doby má zatím trvat dočasná ochrana příchozích v Česku i dalších zemích EU.