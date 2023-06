Princ Harry u Spotify narazil. Jen se dobře narodil, konstatoval zástupce firmy

Na slova muže, který má na starosti inovaci a monetizaci podcastů, nejprve upozornila na webu televize Sky News. Simmons v podstatě označil Harryho a Meghan za podvodníky, použil dokonce i jedno sprosté přídavné jméno. Podle CNN také vyjádřil touhu být přítomen u jednání o odchodu hvězdného páru z platformy.

Obě firmy, včetně té prince a jeho ženy, oznámily konec partnerství před týdnem ve společném prohlášení pro CNN. "Spotify a Archewell Audio souhlasily, že se jejich cesty rozejdou," stojí v něm. Podle Sky News byl pár propuštěn, protože nevytvářel dostatek obsahu. Od podepsání mnohamilionové smlouvy před necelými třemi lety totiž vzniklo jen dvanáct epizod podcastu, hosty byly například zpěvačka Mariah Careyová či tenistka Serena Wiliamsová.

CNN připomněla, že Simmons dvojici kritizoval už letos v lednu, kdy vyjádřil zklamání nad tím, že s nimi musí platformu sdílet. Při té příležitosti jasně naznačil, co si myslí o mladším synovi britského krále Karla III. "Co vlastně dělá? Co je jeho talent? Proč ho máme poslouchat?" položil si nejprve řečnické otázky.

"Takže jsi se narodil do královské rodiny a pak ji opustil... Žiješ v Montecitu, prodáváš dokumenty a podcasty a nikoho nezajímá, co chceš říct o čemkoliv, pokud to není královská rodina, kterou jenom kritizuješ," vyčetl Harrymu vrcholný zástupce Spotify.

Hvězdný pár patřil mezi nejdůležitější osobnosti, které na konci roku 2020 oznámily dohodu o exkluzivní spolupráci se zmíněnou službou. Spotify tehdy uvedla, že dvojice pro ni bude uvádět a vytvářet podcasty.

Krátce poté, konkrétně v únoru 2021, opustili vévoda a vévodkyně ze Sussexu institut královské rodiny. Nyní žijí v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států, mají syna Archieho a dceru Lilibet Dianu.