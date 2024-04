Princezna Kate naslouchá, řekl Brit. Mluvil s ní, když sám bojoval s rakovinou

Třiapadesátiletý Paul Philip Roberts se dal s princeznou do řeči před pěti lety v Blackpoolu, kde byla Kate s manželem na pracovní cestě. Povídali si pět minut. "Říkal jsem, jak se mi změnil život. Bylo to těžké. Zeptala se mě, co je to za rakovinu. 'Panebože, to je hrozné. Musíte vytrvat,' řekla mi a objala mě," prozradil Roberts pro BBC.

"Popřála mi všechno štěstí na světě a vyslechla mě. Záleželo jí na mě, to mě ohromilo," svěřil se obyčejný Brit, kterého mrzí, že princezně byla diagnostikována rakovina. "Cítím s ní a mám pro ni mnoho empatie, protože je to tak skvělá dáma," podotkl.

Roberts věří, že diagnóza manželky následníka trůnu může pomoci zvednout ostatní lidi ze židlí, aby podstoupili preventivní prohlídky. "Je to prospěšné pro komunitu a celý svět, když si uvědomíte, kolik lidí tím může zachránit," dodal.

Kate v březnu sdělila, že u ní lékaři odhalili rakovinu. Ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však potvrdily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.