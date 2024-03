První průzkum po volebním superúterý ukázal, jak si stojí Biden proti Trumpovi

Z průzkumu vyplývá, že přibližně 39 procent registrovaných voličů by hlasovalo pro demokrata Bidena, zatímco 38 procent by hlasovalo pro bývalého republikánského prezidenta Trumpa. Je však třeba poznamenat, že Bidenův mírný náskok se vejde do rámce statistické chyby průzkumu.

Zajímavým faktem je, že mnozí voliči stále nejsou rozhodnutí, a to 11 procent uvedlo, že by hlasovali pro jiné kandidáty, pět procent by nehlasovalo a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.

Průzkum ukázal, že prezidentské volby v USA budou poprvé za téměř 70 let, kdy se zopakuje souboj dvou kandidátů. Voliči vidí v obou případech zápory – u Bidena je to věk a u Trumpa blížící se soudní procesy v trestních věcech včetně pokusu zvrátit svou prohru v prezidentských volbách v roce 2020. Průzkum zahrnoval dospělé po celých USA a ukázal, že souboj bude těsný.

Trump měl sice minimální náskok mezi všemi dotázanými, ale Biden měl výrazný náskok u registrovaných voličů, což naznačuje, že jsou pravděpodobnější, že půjdou v listopadu hlasovat. V prezidentských volbách v roce 2020, kdy Biden porazil Trumpa, hlasovaly jen dvě třetiny oprávněných voličů.

Exprezident Trump v primárkách republikánské strany porazil bývalou guvernérku Jižní Karolíny Nikki Haleyovou a v úterý si zajistil dostatek delegátů, aby se stal stranickým kandidátem. Nicméně mezi nezávislými voliči a dokonce i mezi členy vlastní strany je vnímán jako politik se slabinami.

Průzkum ukázal, že pouze přibližně 37 procent podporovatelů Haleyové plánuje dát hlas Trumpovi. Asi 16 procent uvedlo, že budou v listopadu hlasovat pro Bidena, zatímco zbytek dotázaných odpověděl, že by volili někoho jiného nebo nepřijdou volit.

Výzkumníci Reutersu a Ipsosu získali odpovědi online po celé zemi od 4094 dospělých amerických občanů, včetně 3356 registrovaných voličů. Průzkum má stanovenou statistickou chybu 1,8 procenta pro registrované voliče a 1,7 procenta pro všechny respondenty.