Ruské síly tvrdí, že na okupovaném Krymském poloostrově sestřelily bezpilotní letoun

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel by si v případě svého vítězství v lednových prezidentských volbách vybral za svou kancléřku nynější vedoucí kanceláře Senátu Janu Vohralíkovou. Informaci týdeníku Respekt dnes ČTK potvrdila manažerka Pavlovy komunikace Markéta Řeháková, kterou by Pavel přivedl na Hrad jako svou mluvčí. Tomáše Richtera, který má nyní v jeho týmu na starosti finance a fundraising, by Pavel pověřil koordinací týmu poradců hlavy státu.

Zdroj: ČTK