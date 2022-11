Rusové podle Ukrajinců možná opustí Záporožskou jadernou elektrárnu

"V posledních týdnech jsme skutečně dostali informace, že existují náznaky možných příprav odchodu ruských sil z elektrárny," řekl Kotin v ukrajinské televizi. Zdůraznil přitom, že je příliš brzy na to tvrdit, že Rusové elektrárnu opouštějí, ukrajinská strana se ale na takovou variantu připravuje.

"V ruských médiích se objevilo velké množství zpráv, že by stálo za to (elektrárnu) opustit a předat kontrolu nad ní Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE)," prohlásil Kotin. "Zdá se, že balí kufry a kradou přitom, co můžou," dodal.

Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z ostřelování elektrárny, které vyvolává obavy z jaderné katastrofy. Šéf MAAE Rafael Grossi se 23. listopadu v Istanbulu sešel s ruskou delegací k jednání o zřízení ochranné zóny kolem zařízení, které je největší jadernou elektrárnou v Evropě. Dříve Záporožská jaderná elektrárna vyráběla asi pětinu celkové energie na Ukrajině, nyní elektřinu neprodukuje.