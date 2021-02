Šéf OSN Guterres volá po celosvětovém očkovacím plánu

"Svět urgentně potřebuje celosvětový vakcinační plán, aby přivedl dohromady všechny, kteří mají potřebnou moc, vědeckou expertízu a výrobní a finanční kapacity," řekl Guterres. "Domnívám se, že (skupina dvaceti největších ekonomik) G20 je v dobré pozici na to, aby ustavila mimořádnou pracovní skupinu, jejímž úkolem by bylo takový celosvětový očkovací plán vypracovat a koordinovat jeho realizaci a financování," dodal.

Ve skupině by podle něj měly zasednout všechny státy, které jsou velkými výrobci dosud používaných vakcín proti koronaviru. V RB OSN zasedají mimo jiné USA, Rusko, Čína, Británie a Indie, které jsou v současnosti největšími producenty těchto očkovacích látek.

Na virtuálním summitu lídrů nejvyspělejších zemí skupiny G7, který začne v pátek, by podle generálního tajemníka "mohl vzejít potřebný elán ke shromáždění nutných finančních prostředků".

"Pokud necháme virus, aby se šířil v zemích globálního Jihu jako lesní požár, bude zas a znovu mutovat," čímž podle Guterrese vzniknou "nové nakažlivější, smrtelnější varianty, které by mohly potenciálně ohrozit účinnost vakcín". "To by mohlo pandemii významně prodloužit a dovolit viru, aby se vrátil a znovu pustošil globální Sever," dodal generální tajemník.

OSN by podle něj měla vyvíjet tlak na to, aby byli co nejrychleji naočkování všichni lidé na světě. Guterres pak odsoudil nynější nerovnou distribuci očkovacích látek mezi světové obyvatelstvo a podotkl, že 75 procent všech dosud podaných dávek dostali obyvatelé jen desíti světových zemí, přičemž ve 130 státech nebyl zatím naočkován nikdo.