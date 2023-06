Sky News: Ukrajina možná doufá v Putinův zánik, jeho nástupci by ale byli horší

Ukrajinci vždy předpovídali, že tato válka bude koncem šéfa Kremlu Vladimira Putina. Loni jejich šéf vojenské rozvědky řekl, že spolu s ním skončí i jednota Ruské federace.

Šéf národní bezpečnosti země Oleksij Danilov dnes dokonce řekl, že vzpoura wagnerovců znamená, že "proces zničení Ruska začal. Válka začala uvnitř Ruska a skončí uvnitř Ruska."

Podle Sky News přitom nelze odhadovat, jaký bude mít vývoj v Rusku vliv na ruské vojáky v zákopech čelících ukrajinské protiofenzívě. Ruští vojáci si ale stěžují, že je jejich vláda je špatně vyzbrojila a vycvičila.

Umírají po desítkách tisíc a mezi těmi, kteří bojují dál, je morálka pravděpodobně nízká. Zda zůstanou věrní Kremlu, nebo se nechají svést Prigožinem, aby přešli na jeho stranu, se ale teprve uvidí.

"Můžeme s jistotou říci, že situace podkope ruské válečné úsilí, v neposlední řadě proto, že tisíce jeho nejúčinnějších bojovníků ve Wagnerově skupině, jak se zdá, opustily válečné bojiště, aby zahájily ozbrojené povstání na domácí půdě," uvedl server.

Přesto nemusí být dlouhodobý výhled tak povzbudivý. Putin je sice současnou situací oslaben a nepřidává mu ani fakt, že válka, kterou začal a měla trvat několik týdnů, se mění v dlouhodobý konflikt.

Pokud ale bude svržen, jeho nejpravděpodobnější nástupci budou ještě tvrdší než on. Pokud budou moci, pravděpodobně budou pokračovat ve válce. A to i v případě, kdy by se k moci dostal například právě Prigožin. Je brutálním nestálým mužem, který skutečně ví, jak vést válku, a jeho příznivci jsou zocelení bojem a plní nenávisti k Ukrajině.

Pro Ukrajinu by tak nebyl snadným nepřítelem, pokud by se stal nástupcem Putina, ačkoliv je to nepravděpodobné. Ukrajinci by tak měli spíše doufat ve vleklé období vnitřního konfliktu, který fatálně podkope schopnost Ruska bojovat ve válce, než v sesazení Putina.