Atentát na Fica: Slovenský premiér byl postřelen, v nemocnici bojuje o život

"Na Roberta Fica byl dnes spáchán atentát. Byl několikanásobně postřelen a aktuálně se nachází v život ohrožujícím stavu. V tuto chvíli je převážen vrtulníkem do Banské Bystrice, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho s ohledem na nevyhnutelnost akutního zákroku. Nejbližší hodiny rozhodnou," píše se na facebooku slovenského premiéra.

Fico podle dobře informovaného zdroje deníku Plus Jeden Deň utrpěl průstřel břicha a ruky, podle Denníku N má zřejmě i zraněnou ruku. Na premiéra podle televize JOJ střílel jednasedmdesátiletý muž z Levic. Markíza informuje o muži ve středním věku.

Místopředseda slovenského parlamentu a premiérův stranický kolega Ľuboš Blaha potvrdil, že byl Fico postřelen, přičemž přerušil aktuální schůzi na neurčito, uvedla TASR. Parlamentní opozice zrušila dnešní protest na podporu Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS).

Podle informací Denníku N zaznělo před kulturním domem v Handlové několik výstřelů, zatímco se předseda slovenské vlády zdravil s lidmi. Členové ochranky zvedli postřeleného politika ze země, naložili do auta a vyrazili s ním do nemocnice.

List také napsal, že přítomní policisté zpacifikovali a zadrželi střelce. Následně obehnali okolí místa činu páskou a evakuovali kulturní dům. Ochranka se zároveň postarala o bezpečnost ostatních členů vlády.

"Když se ozvaly výstřely, skoro jsem ohluchla," sdělila Denníku N svědkyně, která si podle svých slov všimla krvavého zranění na hrudi a hlavě postřeleného premiéra.

Fico je premiérem opět od konce října. Stal se jím na základě vítězství Smeru-SD ve volbách, kdy strana získala téměř 23 procent hlasů. Předsedou slovenské vlády byl už v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018. Jednou také neúspěšně kandidoval na prezidenta.