Slovensko může ze dne na den přijít o 2000 lékařů

Jednání obou stran mají dál pokračovat. Odchod lékařů by podle ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského znamenal, že nemocnice budou poskytovat pouze neodkladnou zdravotní péči. Země se v souvislosti s hrozícím odchodem lékařů ale také připravuje na možnost vyhlášení nouzového stavu.

Nespokojení slovenští lékaři na konci září začali hromadně podávat výpovědi s cílem prosadit osm svých požadavků. Mezi nimi je nejen výraznější zvýšení platů, ale také navýšení počtu lékařů a sester v nemocnicích, zajištění dostatku peněz pro nemocnice od zdravotních pojišťoven či podpora lékařských fakult.

Z dosavadních vyjádření zástupců lékařů i představitelů vlády vyplynulo, že shoda není zejména ohledně platů, byť LOZ částečně od svých původních požadavků ustoupilo. Podle Hegera ovšem odbory přišly s novými požadavky, což by spolu s dřívějšími návrhy znamenalo potřebu vyčlenit dalších 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).

Šéf LOZ Peter Visolajský v reakci odmítl, že by odbory přišly s novými požadavky. "Máme stále osm stejných. Měli jsme za to, že lékaři byli s vládou už blízko dohody," citoval list Denník N Visolajského, který také nařkl ministra financí Igora Matoviče z toho, že uzavření dohody brání.

Vláda nyní navrhla vyplatit lékařům a dalším zdravotníkům stabilizační příspěvek, a to až do 30.000 eur (730.000 korun); celkově by na to stát podle ministra Matoviče vynaložil 400 milionů eur (9,7 miliardy korun). Matovič uvedl, že vláda zároveň odstupuje od původně zamýšleného dodatečného navýšení platů. Dodal, že výpovědi podalo 2100 z více než 10.000 lékařů; případným nouzovým stavem země podle něj nehodlá přinutit nespokojené lékaři setrvat v práci.

Slovenský parlament už v říjnu schválil zvýšení platů zdravotníků od příštího roku tak, aby zohledňovaly také délku praxe. Lékaři ale dostali přidáno méně, než LOZ původně požadoval.

Slovenští lékaři hromadně podávali výpovědi už v roce 2011. Krok tehdy ochromil na Slovensku chod nemocnic, tehdejší kabinet pak platovým požadavkům lékařů částečně vyhověl.