"Šokovaný" Guterres žehlí skandál UNRWA. Chce zajistit přežití agentury

"Generální tajemník je šokován obviněními vůči zaměstnancům UNRWA ," uvedl jeho mluvčí Stéphane Dujarric. Guterres však dárcovským zemím – především těm, které své příspěvky pozastavily – vzkazuje, aby alespoň zaručily pokračování činnosti UNRWA.

Dujarric dodal, že Guterres se v pondělí setkal s americkou velvyslankyní při OSN Lindou Thomas-Greenfieldovou a v úterý v New Yorku zorganizuje setkání s hlavními dárci pro UNRWA. Šéf OSN podle mluvčího komunikoval i s jordánským králem Abdalláhem II. i egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

UNRWA uvedla, že ve spojitosti s obviněními vůči jejímu personálu reagovala promptně. Snížení financování však podle jejího vyjádření ovlivní běžné Palestince.

Řada zemí světa, včetně USA, EU, Austrálie, Kanady, Itálie, Velké Británie, Německa, Finska, Francie a Švýcarska, v minulém a tomto týdnu pozastavily financování Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) po obviněních, že někteří její pracovníci se podíleli na masivním útoku militantního palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října.

Guterres už v sobotu vyzval dárcovské země, aby zaručily pokračování činnosti UNRWA. Upozornil na to server France24. "Ačkoli mám pochopení pro jejich obavy a sám jsem byl těmito obviněními zděšen, důrazně žádám vlády, které pozastavily své příspěvky, aby přinejmenším zaručily kontinuitu operací UNRWA," uvedl Guterres v prohlášení.

UNRWA v pátek oznámila, že propustila více zaměstnanců obviněných Izraelem a začala je vyšetřovat. Urychlené nezávislé vyšetřování přislíbil i Guterres. "Ohavné údajné činy těchto zaměstnanců musí mít následky," řekl.

"Desetitisíce mužů a žen, kteří pracují pro UNRWA, mnozí z nich v nejnebezpečnějších situacích pro humanitární pracovníky, by neměly být trestáni," dodal Guterres s tím, že je třeba uspokojit základní potřeby obyvatel, kterým tito zaměstnanci poskytují služby.

Šéf OSN potvrdil, že z 12 obviněných zaměstnanců bylo devět propuštěno, jeden je mrtvý a "identita dvou dalších se objasňuje." Více než 30 000 pracovníků organizace poskytuje služby včetně vzdělávání, základní zdravotní péče a humanitární pomoci palestinským uprchlíkům v pásmu Gazy, Předjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanonu.

Server Wall Street Journal s odkazem na izraelské zpravodajské služby ale uvedi, že nejméně 1200 zaměstnanců agentury OSN jsou členy teroristických skupin Hamás nebo Islámský džihád. Toto číslo představuje asi 10 procent zaměstnanců UNRWA v Gaze.

Pracovníci agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) se také pravděpodobně podíleli na únosu Izraelky, převáželi munici či tělo mrtvého izraelského vojáka a zapojili se i do loňského útoku na jih země. Vyplývá to z dokumentu americké vlády, jehož podrobnosti v pondělí zveřejnil portál The Times of Israel.

Izrael už v sobotu oznámil, že po skončení války v Pásmu Gazy bude usilovat o zastavení činnosti UNRWA v této oblasti. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac zdůraznil, že UNRWA nebude v enklávě hrát žádnou roli po skončení války.

Hnutí Hamás reagovalo na izraelská vyjádření kritikou vůči UNRWA. V tiskové zprávě na sociální síti Telegram Hamás vyzval OSN a mezinárodní organizace, aby odolaly hrozbám a vydírání ze strany Izraele.

Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini oznámil v pátek, že izraelské úřady poskytly UNRWA informace o údajném zapojení několika jejích zaměstnanců do útoku. UNRWA na tyto pracovníky reagovala vypovězením smluv a zahájením vyšetřování.