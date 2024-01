Kvůli rozhodnutí ICC o válce v Pásmu Gazy zasedne Rada bezpečnosti OSN

Generální tajemník NATO předpokládá, že maďarský parlament schválí vstup Švédska do Severoatlantické aliance, a to koncem února. Tím by byla odstraněna poslední překážka pro přijetí severské země do NATO. Jens Stoltenberg to uvedl po dnešním jednání s černohorským premiérem Milojkem Spajičem, které proběhlo v bruselském sídle NATO.