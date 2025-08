Jak zastavit Trumpa? Není čas na sebelítost, začněte jednat, vyzval Obama

Obama nabídl své spolustraníkům jasnou výzvu: „Přestaňte lamentovat a začněte jednat,“ uvedl, když zdůraznil, že teď je ten pravý okamžik pro změnu.

„Není čas na sebelítost a filozofování. Přestaňte s výmluvami, teď je přesně ten moment, kdy musíte vstát a něco udělat,“ apeloval Obama na účastníky večeře, která se konala v domě guvernéra New Jersey Phila Murphyho. Vyzval demokraty, aby se soustředili na konkrétní volby a nečekali na zázračná řešení.

Podle Obamy se strana nachází v těžké situaci během druhého prezidentského období Donalda Trumpa. Mnozí demokraté se cítí zklamáni a požadují razantnější přístup vedení, ale Obama odmítl myšlenku hledání mesiáše.

Místo toho se soustředil na podporu konkrétních kandidátů, jako jsou Mikie Sherrillová z New Jersey a Abigail Spanbergerová z Virginie, kteří podle něj „vedou kampaně s rozumem a skutečnými výsledky“. Obama zdůraznil, že vítězství v gubernátorských volbách v těchto státech by mohlo sloužit jako impuls pro obnovení politické dynamiky.

Fundraisingová večeře vynesla podle informací CNN 2,5 milionu dolarů, přičemž část výtěžku bude použita na podporu volebních kampaní v New Jersey. Obama také apeloval na posílení infrastrukturního zázemí strany, zejména v oblasti dat a kampaní na sociálních sítích, což podle něj bude vyžadovat „čas, peníze a odborné kapacity“.

Kritizoval rovněž vnitrostranické spory mezi levicovým a umírněným křídlem strany, přičemž varoval, že ideologie bez reálných řešení není pro stranu přínosná. „Nezajímá mě vaše ideologie, když kvůli vašim pravidlům nejde postavit dům v daném státě,“ uvedl.

V kontextu návratu Donalda Trumpa do politického dění Obama opět varoval před autoritářskými tendencemi a varoval, že v Republikánské straně „už neexistují žádné zábrany“. Podle něj americká politika nyní potřebuje odvahu a odhodlání: „Musíte být ochotni bojovat za své hodnoty – i když to bolí, i když je to nepříjemné,“ uzavřel.