Spojené státy neuznávají jurisdikci ICC, prohlásil Biden

Biden reagoval na návrh hlavního prokurátora ICC Karima Khana, který požádal soudce o vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Galanta a vůdce Hamásu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju. Americký prezident označil návrh na vydání zatykače na izraelské představitele za nehorázný.

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken ve svém prohlášení prokurátorovu žádost také odmítl. Varoval, že rozhodnutí ICC o vydání zatykačů na izraelské politiky by mohlo ohrozit jednání o příměří, výměně zajatců a zvýšení humanitární pomoci do Pásma Gazy.

Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson uvedl, že republikánští lídři ve sněmovně zvažují zavedení sankcí proti Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Khan ve svém návrhu uvedl, že existují důvody se domnívat, že zmínění představitelé Izraele a Hamásu nesou trestní odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Izrael ani USA nejsou členy ICC. Soud se sídlem v Haagu však tvrdí, že má pravomoc nad Pásmem Gazy, východním Jeruzalémem a Západním břehem Jordánu od roku 2015, kdy se Palestinci k ICC připojili, uvádí CNN.

Biden už v pondělí popřel, že izraelská ofenzíva v Pásmu Gazy je genocida. Reagoval na několik obvinění vůči Izraeli na půdě Mezinárodního trestního soudu (ICC), informuje agentura AFP.

"To se děje, není genocida, odmítáme to," řekl Biden v Bílém domě na akci v rámci Jewish American Heritage Month (JAHM). To každoročně v květnu oceňuje přínos Židů k ​​americké kultuře.

Spojené státy podle prezidenta chtějí, aby bylo poraženo hnutí Hamás, vůči kterému Izrael vede v Pásmu Gazy válku. K dosažení tohoto cíle USA spolupracují s Izraelem, uvedl Biden, jehož vyjádření zprostředkoval zpravodajský web The Times of Israel.

Hlavní prokurátor ICC Karim Khan v pondělí oznámil, že požádal soudce ICC o vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a izraelského ministra obrany Joava Galanta, jakož i na vůdce Hamásu Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníji.

Khan ve svém návrhu na vydání zatykačů uvedl, že existují důvody domnívat se, že zmiňovaní představitelé Izraele a Hamásu nesou trestní odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Rozhodnutí Khana požádat o vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta je neslýchané a povzbudí teroristy po celém světě. Prohlásil to v pondělí izraelský prezident Jicchak Herzog. Rozhodnutí odsoudil i izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac, uvedla agentura Reuters.

Khan požádal o vydání zatykače v pondělí i na vůdce palestinského militantního hnutí Hamas Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.

"Jakákoli snaha o nalezení paralel mezi těmito ohavnými teroristy a demokraticky zvolenou vládou Izraele, která pracuje na naplnění své povinnosti obraňovat a chránit své občany v souladu s principy mezinárodního práva, je neslýchaná a nikdo ji nemůže akceptovat," uvedl Herzog na sociální síti X.

Zároveň zdůraznil, že hlavní starostí mezinárodního společenství by měl být návrat izraelských rukojmích, jejichž militanti unesli při říjnovém útoku na Izrael.

Šéf izraelské diplomacie krok hlavního prokurátora ICC přirovnal k útoku Hamásu na Izrael, v jehož důsledku vypukla loni v říjnu válka v Pásmu Gazy.

"Hlavní prokurátor jedním dechem vzpomíná izraelského premiéra a ministra obrany po boku ohavných monster Hamásu - je to historické zneuctění, na které se nezapomene," uvedl Kac v příspěvku na sociální síti X.

Zároveň oznámil, že nařídil okamžité zřízení speciálního koordinačního centra na ministerstvu zahraničních věcí věcí, jehož cílem bude bojovat proti tomuto rozhodnutí.

"Plánuji mluvit s ministry zahraničních věcí vedoucích zemí světa a vyzvat je, aby se postavili proti rozhodnutí hlavního prokurátora," uvedl Kac s tím, že ministry požádá, aby v případě vydání zatykačů odmítli jejich uplatnění.

"Nijaká síla na světě nám nezabrání přinést zpět domů všechny naše rukojmí a svrhnout teroristický režim Hamásu," dodal Kac.

Khan ve svém návrhu na vydání zatykačů argumentoval tím, že jsou důvody domnívat se, že zmiňovaní představitelé Izraele a Hamásu nesou trestní odpovědnost za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Specifikoval, že Netanjahu a Galant by měli být obviněni z vyhlazování a vyvolávání hladomoru jako způsobu vedení války včetně odmítnutí dodávek humanitární pomoci a úmyslného zaměření se na civilisty v konfliktu.