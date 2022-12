Světu došly zásoby vakcíny proti choleře

Světové zásoby vakcíny proti choleře, které WHO pomáhá vytvářet, jsou "v současnosti prázdné nebo extrémně nízké", varoval dnes hlavní expert WHO na choleru a infekční průjmová onemocnění Philippe Barboza. WHO upozorňuje, že celosvětově roste počet úmrtí na choleru.

"Už nemáme žádné vakcíny. Více zemí je nadále poptává a to je nanejvýš náročné," řekl Barboza s poukazem na nouzovou rezervu, kterou udržuje Mezinárodní koordinační skupina pro zajištění vakcín pod správou WHO a jejích partnerů. Za normálních okolností je v těchto zásobách k dispozici na 36 milionů dávek vakcíny na rok. Jejich nedostatek přinutil WHO už v říjnu dočasně upustit od standardní strategie očkování proti choleře dvěma dávkami.

Barboza řekl, že za nynější stav může částečně rozhodnutí jednoho z výrobců v Indii zastavit vývoz, a to bez udání důvodu. Jeden jihoamerický výrobce se sice chystá spustit výrobu očkovací látky, ale to může trvat ještě několik let.

"Je pravděpodobně mnohem méně atraktivní vyvíjet vakcínu proti choleře, v zásadě vakcínu pro chudé země, než vyvíjet vakcíny proti covidu, u nichž je zisk mnohem vyšší," poznamenal Barboza. Přesto tento týden dorazil více než milion dávek vakcíny na Haiti.

Cholera se šíří kontaminovanými potravinami nebo vodou. Mnoho lidí má při nákaze jen mírné příznaky, ale pokud se cholera neléčí, může během několika hodin i zabít. "Ve 21. století není přijatelné, aby lidé umírali na chorobu, která je velmi dobře známá a velmi snadno léčitelná," dodal Barboza.

Mezi zeměmi postiženými epidemií cholery jsou Haiti či Jemen, které zároveň sužují chudoba a konflikty. Na Haiti si nynější epidemie vyžádala přes 280 obětí, stovky lidí letos na choleru zemřely také v Malawi na jihu Afriky. Případy infekce jsou však hlášeny i ze zemí, jako je Libanon, který byl až donedávna považován za zemi se středními příjmy. Podle WHO by to měl být "budíček" pro všechny ostatní země.