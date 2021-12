Světu kvůli variantám delta a omikron hrozí tsunami případů, míní WHO

Organizace se domnívá, že akutní fáze pandemie by mohla skončit v příštím roce, pokud se podaří naočkovat alespoň 70 procent světového obyvatelstva, uvedla agentura Reuters.

"Delta a omikron dnes představují dvojitou hrozbu, která vede k rekordnímu počtu případů (nákazy) a k prudkému nárůstu počtu hospitalizací a úmrtí," šéf WHO. Dodal, že se kvůli souběhu šíření obou variant koronaviru obává "cunami případů" ve světě.

WHO se podle svého šéfa bude snažit dosáhnout toho, aby do konce první poloviny příštího roku bylo ve světě naočkováno proti covidu-19 alespoň 70 procent obyvatel. To by mělo přispět k ukončení akutní fáze pandemie. Představitelé organizace dnes znovu kritizovali bohaté státy za to, že dávají přednost přeočkování svých obyvatel před dodávkami vakcín do chudších zemí. Již dříve WHO uvedla, že tento přístup trvání pandemie fakticky prodlužuje.

Podle serveru Our World in Data je plně naočkováno ve světě zhruba 48 procent obyvatel. Mezi kontinenty jsou ale výrazné rozdíly. V Africe má dokončené očkování jen desetina lidí.

Podle údajů WHO v posledních sedmi dnech celosvětové denní přírůstky opakovaně překonávaly hranici 900.000 případů, v pátek to bylo 962.000 případů za den. To je nejvíce od začátku pandemie. Počty úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 naopak mírně klesaly, což nasvědčuje správnosti domněnek, že v případě nákazy variantou omikron je častější mírný průběh nemoci covid-19.

Na silvestra to budou dva roky, kdy Čína svět informovala, že u 27 lidí ve Wu-chanu zaznamenala vážné onemocnění dýchacích cest. Od té doby se podle agentury Reuters nákaza koronavirem prokázala u více než 281 milionů lidí a přes pět milionů nakažených zemřelo.