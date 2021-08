Nová studená válka? Politolog upozornil na paradox americko-čínského soupeření

NÁZOR - Napětí mezi Spojenými státy a Čínou podstatně narůstá. Myslí si to Fareed Zakaria, renomovaný komentátor a politolog z think tanku Berggruen Institute. V komentáři pro server Washington Post připomíná, že stále platí cla, která na čínské zboží uvalil předchozí americký prezident Donald Trump, Washington hledá cesty, jak by omezil rozmach čínských technologických firem a financoval firmy domácí, zatímco Čína se snaží dlouhodobě omezit svou zranitelnost vůči Spojeným státům.

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz