Tragická nehoda autobusu v Kanadě. Senioři jím cestovali do kasina

Autobus převážel seniory do kasina v Carberry, nedaleko od cíle na dálnici Trans-Canada však přišla srážka, při které bylo vozidlo úplně zdemolováno a vzplálo. Nehodu přežili oba řidiči. „Toto je den, který si v Manitobě a napříč Kanadou budeme pamatovat jako tragický a neuvěřitelně smutný,“ řekl vedoucí zásahu místních záchranářů Rob Hill.

Na místo nehody byly přivolány dvě jednotky letecké záchranné služby, jedna z Winnipegu a druhá z Reginy. Další záchranáře ze speciální letecké záchranné jednotky STARS do oblasti přepravila letadla. Na místě zasahovalo také 12 sanitek, které převážely oběti do nemocnice v asi 160 kilometrů vzdáleném Winnipegu.

Policie v suterénu luteránského kostela v nedalekém Dauphinu zřídila centrum pro podporu rodin. Zde se policisté setkávají s rodinnými příslušníky obětí a odpovídají jim na dotazy. „Chci také podotknout, že v Dauphinu a okolí je mnoho lidí, kteří s napětím čekají na zprávy o svém blízkém. Nedokážu si představit, jak je pro všechny těžké nevědět, zda se osoba, kterou mají nejraději, dostane večer domů,“ poznamenal Hill.

Že autobus mířil do kasina v Carberry, potvrdil jeho mluvčí Sand Hills, informovala stanice CTV News Winnipeg.

Místní obyvatelka Tracy Leitchová jela okolo místa tragédie nedlouho poté, co se stala. „Předtím, než jsme se objevili na místě nehody, viděli jsme hodně kouře. Z vozidla nic nezbylo. Skoro jsem se rozplakala a měla panickou ataku. Bylo mi opravdu špatně od žaludku,“ popsala.

Totéž potvrdil muž jménem Nirmesh Vadera, který nedaleko místa pracoval. „Nemůžu to popsat, protože jsem nikdy neviděl tolik ohně. Lidé se snažili zachránit a zdravotnický a hasičský personál se jim snažili pomoct ven. Je těžké to popsat, bylo to strašné,“ vylíčil.

Důstojník odpovědný za službu pro závažnou trestnou činnost Rob Lasson od policie v Manitobě připomněl, že nehoda připomíná tragédii z roku 2018 z Humboldtu v Saskatchewanu. „Už jsme se spojili s vyšetřovateli v Saskatchewanu, kteří mají přímé zkušenosti a byli jedněmi z hlavních vyšetřovatelů havárie v Humboldtu,“ uvedl. Ti už v tuto chvíli s vyšetřováním pomáhají.

„Už na začátku vyšetřování, jako je toto, si musíme uvědomit, že mohlo dojít k pochybení. V tomto vyšetřování by se mohl objevit kriminální prvek,“ upozornil.

Pro CTV promluvil i generální ředitel přepravní společnosti Day & Ross William Doherty, jejíž kamion v nehodě figuroval. „Myšlenky celého týmu Day & Ross jsou s těmi, kteří při této hrozné události ztratili své blízké, a chováme naději, že se zranění uzdraví. Budeme plně spolupracovat při vyšetřování a nabídneme veškerou pomoc a podporu, kterou budeme moci,“ řekl.