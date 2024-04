Trump slíbil, že pokud vyhraje volby, zajistí Gershkovichovo propuštění

Trump byl v rozhovoru pro časopis Time dotázán na Gershkoviche, který je v zemi zadržován déle než rok na základě obvinění ze špionáže, která novinář popřel, stejně tak i USA. Bývalý prezident řekl, že si není jistý, zda bude Gershkovich propuštěn, dokud bude prezident Biden v Bílém domě.

„Myslím, že Biden jednal s Putinem velmi špatně. Putin nikdy neměl útočit na Ukrajinu. A čtyři roky se mnou neútočil. S Putinem vycházím velmi dobře, ale reportér by měl být propuštěn a bude propuštěn. Nevím, jestli bude za Bidena propuštěn,“ řekl Trump reportérovi Ericu Cortellessovi v rozhovoru pro Time.

Trump také řekl, že se pokusí o jeho propuštění, pokud vyhraje volby a půjde zpátky do Bílého domu. Také řekl, že je překvapen, že se dosud o to nikdo nepokusil.

"No, u Bidena mě nic nepřekvapuje. Ale myslím, že je to hrozný precedens. A jsem velmi překvapen, že dosud nebyl propuštěn. Ale dostanu ho ven, pokud nebude propuštěn do doby, než se dostaneme do úřadu,“ řekl.

Bývalý prezident dostal v rozhovoru přímou otázku, proč dosud nevyzval Putina k propuštění Gershkoviche. Řekl, že byl zaneprázdněn prací na jiných věcech, ale řekl Cortellesseovi, že bude požadovat jeho propuštění na svobodu.

"Asi proto, že mám tolik věcí, na kterých pracuji. Myslím, že Evan Gershkovich je velmi statečný mladý muž,“ odpověděl.

Trump dále řekl, že rozdíl mezi ním a Bidenem je v tom, že by Gershkoviche dostal na svobodu, a vyjádřil sebejisté přesvědčení, že s propuštěním novináře bude souhlasit i ruský prezident Vladimir Putin.

Trump byl dlouho kritizován za své poznámky o Putinovi, včetně chvály ruského vůdce za to, že je „génius“, když uznal dvě odtržená území na východní Ukrajině před ruskou invazí do země v roce 2022.

Na začátku dubna 2024 oznámil Roger Carstens, zvláštní zmocněnec amerického prezidenta pro rukojmí, pracující na ministerstvu zahraničí, že připravuje návrh na výměnu pana Gershkoviche. Carstens také uvedl, že americká vláda chce nabídnout Rusku výměnu za bývalého mariňáka Paula Whelana, který je v Rusku odsouzen za špionáž. Joe Biden v březnu také prohlásil, že pracuje na osvobození pana Gershkoviche. Dodal, že bude nadále odsuzovat Rusko a podnikat opatření proti němu za pokus „využít Američany jako vyjednávací prostředek“.

Evan Gershkovich byl zadržen 29. března 2023 v Jekatěrinburgu s podezřením ze špionáže pro americkou vládu (podle článku 276 trestního zákoníku Ruské federace). Následně byl převezen do Moskvy, kde byl umístěn do vyšetřovací vazby v Lefortovu. Soud opakovaně prodloužil jeho vazbu.