Trump pochválil Kim Čong-una. Chce se s ním zase sejít

Trump a Kim se naposledy setkali v roce 2019 v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou. Během Trumpova prvního prezidentského období se setkali celkem třikrát, přičemž Trump byl prvním úřadujícím americkým prezidentem, který vstoupil na severokorejské území.

Trump zdůraznil svůj zájem o obnovení vztahů s Kimem, přičemž podle některých odborníků by Severní Korea tento krok uvítala. Bývalý severokorejský diplomat Ri Il Kju, který v roce 2023 dezertoval do Jižní Koreje, označil Trumpův návrat do Bílého domu za „jedinečnou příležitost“ pro Pchjongjang. V rozhovoru pro BBC uvedl, že Severní Korea stále považuje Trumpa za vhodného partnera k jednání o svém jaderném programu, přestože jednání mezi Trumpem a Kimem v roce 2019 zkrachovala.

Ri ale zároveň varoval, že by Severní Korea nejednala v dobré víře. Případné zmrazení jaderného programu by podle něj bylo pouze „manévrem“ a „čistou lží“, což by vedlo pouze k dalšímu posílení severokorejské pozice.

Setkání Trumpa a Kima během Trumpova prezidentství patřila k nejpozoruhodnějším momentům jeho vlády. Cílem bylo přimět Severní Koreu, aby se vzdala svého jaderného arzenálu. Pokud by Trump chtěl tyto rozhovory obnovit, není jisté, že by Kim Čong-un nyní souhlasil. A pokud ano, pravděpodobně by už nebyl ochoten jednat za stejných podmínek jako dříve.

Od roku 2019 se situace značně změnila. Kim Čong-un si od té doby upevnil svou pozici a v roce 2022 dokonce změnil ústavu, aby Severní Korea byla oficiálně uznána jako jaderná mocnost. Navíc se zlepšily jeho vazby na Rusko. Severní Korea nyní podporuje Vladimira Putina ve válce na Ukrajině dodávkami zbraní a vojenských sil výměnou za potraviny, palivo a možnou vojenskou pomoc.

Z těchto důvodů Kim nemá takovou potřebu jednat s USA a vzdávat se svých jaderných zbraní, zejména když mu Rusko poskytuje vše potřebné navzdory mezinárodním sankcím. Situace by se však mohla změnit, pokud by Trump přistoupil na pro Severní Koreu výhodnější podmínky, například toleranci části jejího jaderného arzenálu, nebo pokud by válka na Ukrajině skončila.