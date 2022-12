Ukrajina bude potřebovat dalších pět miliard dolarů měsíčně, řekl Perebyjnis

Za uplynulých sedm dní získalo dočasnou ochranu 2248 ukrajinských uprchlíků, kteří před válkou odešli do České republiky. Je to o 112 méně než předchozí týden. Vyplývá to z údajů, které ministerstvo vnitra zveřejňuje na twitteru. Od únorového vpádu ruské armády do sousední země dosud Česko vydalo 469.666 dočasných víz, která jejím držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.