Ukrajina má dveře do EU otevřené. Stanovisko NATO se jí ale nelíbí

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, je přesvědčena, že Ukrajina rychle uspěje v procesu přistoupení do EU, pokud bude zachováno současné tempo reforem. Podle serveru Ukrajinska pravda to uvedla při příjezdu na summit NATO ve Vilniusu.

Dodala, že jako předsedkyně Evropské komise se nemůže vyjádřit k otázce členství Ukrajiny v NATO, ale zaznamenala úspěch Kyjeva na cestě ke členství v EU. "Rychlost, s jakou Ukrajina postupuje k členství v EU...je úžasná. Je to působivé. Je to proces založený na zásluhách a my vidíme nadšení a intenzitu, s jakou Ukrajina reformuje, a rychle postupuje směrem k členství," řekla.

"Jsem si jistá, že pokud si udrží tuto rychlost, úspěch se brzy dostaví. Je to působivý příklad, který ukazuje, že se můžete rychle posunout vpřed, pokud splníte nezbytné podmínky," dodala.

O poznání méně optimistické je přistoupení země do NATO. Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba pro Rádio Svobodná Evropa řekl, že Ukrajina by byla spokojena s jakýmkoliv modelem bezpečnosti a ochrany, pokud nebude postaven jako alternativa k jejímu členství v NATO.

"Nepotřebujeme další Budapešťské memorandum, když jsme se vzdali jaderných zbraní výměnou za plané sliby. Nevzdáme se členství v NATO. Protože všichni chápou, všichni naši partneři chápou, že členství Ukrajiny v Alianci je nejspolehlivější zárukou, že v Evropě nebude další válka," řekl.

Dodal, že ostatní záruky bezpečnosti jsou v pořádku, k členství v NATO ale neexistuje žádná alternativa. Po summitu ve Vilniusu se podle něj cesta Ukrajiny ke členství v NATO zkrátila, ale ne zrychlila.

Ze summitu vyplývá, že Ukrajina stane členem NATO, když se na tom spojenci dohodnou a budou splněny podmínky pro vstup do aliance. Proces přijetí Ukrajiny se sice změní z dvoufázového na jednofázový, pozvání Ukrajiny do NATO ale proběhne, až budou splněny všechny podmínky. Nejnaléhavějším úkolem je podle aliance nyní zajistit, aby Ukrajina zvítězila, doplnil.