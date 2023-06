Kyjev nemůže provést útok na místa, kde jsou umístěny ruské operačně-taktické raketové systémy "Iskander", protože by to porušilo závazky Ukrajiny vůči mezinárodním partnerům. Sdělil to mluvčí vzdušných sil Ukrajiny plukovník Jurij Ignat v komentáři pro agenturu Ukrinform.

"Neútočíme na cíle na území Ruska. Jak deklaruje vedení státu, existuje strategie, ve které slibujeme našim partnerům, že nezaútočíme zbraněmi, které nám byly poskytnuty," dodal.

Naopak, podle mluvčího letectva ale v případě odpalů raket z dočasně okupovaných území použije Ukrajina všechny dostupné zbraně, které má k dispozici.

Ignat také upozornil na nedostatek raket typu Iskander v Rusku, což vysvětluje nižší počet jejich použití během ostřelování. "Jejich nedostatek je zjevný. Kdyby jich měli dostatek, použili by jich stovky," uvedl mluvčí.

Operačně-taktický raketový systém "Iskander" představuje moderní a výkonný prostředek pro přesné a dalekonosné údery. Tento ruský systém je navržen tak, aby byl schopen zasahovat různé typy cílů, včetně vojenských infrastruktur, komunikačních uzlů nebo protivzdušné obrany nepřítele. Jeho významnou vlastností je schopnost nést různé typy bojových hlavic, včetně konvenčních i jaderných, což mu poskytuje flexibilitu a strategickou sílu.

Iskander je považován za jednu z klíčových zbraní ruské armády, která představuje významnou hrozbu pro její protivníky. Systém je vybaven moderním řídicím a navigačním systémem, který zajišťuje vysokou přesnost zásahu a schopnost manévrovat na cestě ke svému cíli, čímž se stává obtížným pro nepřátelskou obranu.

Iskander je nasazován v rámci ruských ozbrojených sil a byl využit v několika konfliktech, včetně konfliktu v Gruzii v roce 2008 a na Ukrajině terorizuje města a obyvatelstvo od roku 2014 až do současnoti. Jeho schopnost rychlého nasazení a vysoká mobilnost ho činí taktickým nástrojem pro ruskou strategii a umožňuje rychlé reakce na různé scénáře a hrozby v regionu.



Jeho ničení by tedy bylo zcela určitě silným taktickým rozhodnutím, Rusové si ale jsou vědomi síly tohoto systému, proto odpalují rakety z území Ruské Federace.