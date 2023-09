Ukrajina už obdržela první tanky Abrams, oznámil Zelenskyj

Zelenskyj odpoledne na sociální síti X uvedl, že má dobrou zprávu od nového ministra obrany Rustema Umerova. "Tanky Abrams už jsou na Ukrajině, připraveny posílit naše brigády. Jsem vděčný našim spojencům, že plní dohody," napsal prezident s tím, že vyhlíží i další nové kontrakty.

Dodání obrněnců v tomto týdnu se očekávalo, protože o něm informoval americký prezident Joe Biden po schůzce s ukrajinským protějškem v Bílém domě, která se uskutečnila minulý týden. Spojené státy tehdy oznámily další balíček vojenské pomoci Ukrajině v celkové hodnotě 325 milionů dolarů.

Americký deník New York Times s odvoláním na své zdroje z Pentagonu napsal, že tanky dorazily na Ukrajinu s několikaměsíčním předstihem oproti původnímu odhadu. Do země napadené sousedním Ruskem dorazila první část zásilky o 31 kusech v sobotu.

M1 Abrams je americký hlavní bojový tank třetí generace, vyráběl se od konce 70. let do roku 1996. Do služby vstoupil v roce 1980, tedy před více než čtyřiceti lety, a byl například integrální součástí úspěšné operace v Perském zálivu v roce 1991. Základní model je vyzbrojen kanonem ráže 105 mm.

Tanky Abrams se zařadí mezi další tanky ve službách ukrajinské armády, která už od evropských zemí obdržela například stroje Leopard 1. Česko zase poskytlo desítky modernizovaných tanků T-72.