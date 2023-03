Ukrajinci měli s drony cílit na Krym. Moskva se chlubí, že údajný útok odrazila

Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo na jaře 2014, je terčem podobných útoků poměrně často. Minulý měsíc dosazený gubernátor tvrdil, že protivzdušná obrana sestřelila ukrajinské bezpilotní letadlo chystající se zaútočit na paroplynovou elektrárnu v Sevastopolu. Ten bývá terčem útoků dronů i jako základna ruského námořnictva.

V úterý řada ruských regionů včetně Moskevské oblasti hlásila nálety dronů. V areálu ropného skladu v jihoruském přístavním městě Tuapse v noci vypukl požár, který podle ruských médií způsobil útok bezpilotních letounů. Večer média s odvoláním na sociální sítě psala o výbuších na letecké základně v Jejsku na jihu Ruska. Ruské vydání serveru BBC označilo nálety za největší akci svého druhu od začátku ruského vpádu na Ukrajinu.

Kyjev se k incidentům tradičně nevyjádřil, jakkoli lze však předpokládat, že za útoky stojí ukrajinské síly, poznamenala BBC. Ukrajina se už více než rok brání ruské agresi. Za tu dobu se také stalo poprvé, aby cizí bezpilotní letoun doletěl až do Moskevské oblasti. To naznačuje, že by se potenciálním cílem mohla stát i sama Moskva se svými vládními budovami.