Ukrajinci poklekávají jedině k modlitbě, vzkázal Zelenskyj do Ruska

Podle Zelenského se mají věřící pomodlit za vojáky na frontě a jejich bezpečný návrat domů a za nezlomné ukrajinské občany. "Ukrajinci poklekají jen k modlitbě a nikdy ne před vetřelci a okupanty," prohlásil ukrajinský prezident ve vyšyvance, tradiční ukrajinské vyšívané košili.

Rusové podle lídra napadené země porušili všechna boží přikázání a na Ukrajinu přišli zabíjet. "Svět to vidí. Bůh to ví. A my věříme: Bůh nosí nárameník s ukrajinskou vlajkou. S takovým spojencem život jistě zvítězí nad smrtí," dodala hlava státu.

Rusko v tomto týdnu vydalo zatykač na ukrajinského prezidenta Zelenského, informovala v sobotu ruská státní agentura TASS s odvoláním na záznam v policejní databázi.

Zatykač vydalo ruské ministerstvo vnitra. Příslušný záznam se objevil v policejní databázi, ukrajinský prezident je podle něj hledanou osobou pro podezření z porušení blíže nespecifikovaného článku ruského trestního zákoníku.

Agentura TASS moc podrobností k pátrání po hledané osobě neposkytla. Pouze uvedla, že Zelenskyj se narodil 25. ledna 1978 a v roce 2019 se stal ukrajinským prezidentem.