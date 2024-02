Ukrajinský ministr spočítal, jak dlouho potrvá obnovit zemi zničenou válkou

"Myslím, že nejpalčivější škody by bylo možné odstranit do dvou či tří let, naprostá náprava škod by však trvala pět až deset let," řekl DPA. Podmínkou je však dostupnost finančních prostředků.

V sobotu uplynou dva roky od začátku ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Napáchané škody od té doby překonaly částku přibližně 500 miliard eur, uvádí Kubrakov s odvoláním na údaje Světové banky, Evropské unie a Organizace spojených národů.

Ukrajinský vicepremiér uvádí, že vojenská pomoc a prostředky určené na rekonstrukci poskytované Německem již nyní pomáhá s návratem stovek tisíc válečných uprchlíků do vlasti.

Většina Ukrajinců, kteří byli nuceni opustit svou zemi v důsledku ruské invaze nebo byli vnitřně vysídleni, přitom vyjádřila přání vrátit se do svých domovů.

Ukázal to průzkum provedený Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jehož výsledky byly zveřejněny v úterý.

Zjištění průzkumu ukázala, že 65 procent ukrajinských uprchlíků a 72 procent vnitřně vysídlených osob vyjádřilo touhu vrátit se domů, uvedl regionální ředitel UNHCR pro Evropu, Philippe Leclerc.

Průzkum probíhal v lednu a únoru na vzorku 9900 lidí.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhaduje, že od začátku ruské invaze v únoru 2022 opustilo Ukrajinu a přešlo hranice do zahraničí přibližně 6,5 milionu lidí.

Dalších přibližně 3,7 milionu osob bylo vnitřně vysídleno v důsledku probíhajícího konfliktu.

Ti Ukrajinci, kteří nevyjádřili zájem o návrat do své země, jako důvody kromě bezpečnostní situace uváděli nedostatek pracovních příležitostí a zničené obydlí.