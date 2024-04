USA, Japonsko a Austrálie vytvoří společnou síť protivzdušné obrany

Poslanecká sněmovna ve středu schválila redefinici znásilnění v trestním zákoníku ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Vládní novela, na které panuje shoda mezi koalicí a opozicí, upraví také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let, které by vždy měly být považovány za znásilnění či sexuální útok. Předlohu musí ještě posoudit Senát.