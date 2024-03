USA: Kauza Taurus je průhledný pokus Rusů rozdělit západní spojence

"Je to průhledný pokus Rusů pokusit se zasít neshody a pokusit se ukázat rozkol, aby to vypadalo, že Západ není jednotný," uvedl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova publikovaný rozhovor důstojníků německé armády o možnostech útoku Ukrajiny na cíle v Rusku ukazuje na přímé zapojení západních spojenců do konfliktu. Uvedla to televize RTL.

Manažerka prokremelského média Russia Today (RT) Margarita Simonjanová v pátek zveřejnila 38minutovou zvukovou nahrávku, o které tvrdí, že na ní představitelé německé armády diskutují o vojenských úderech na Krymský poloostrov.

Diskuse zachycené na nahrávce se týkaly možného použití střel Taurus německé výroby ukrajinskými silami a jeho možných důsledků, upřesňuje AFP. Mezi dalšími tématy bylo cílení těmito střelami na klíčový most spojující Ruskem okupovaný Krym s ruskou pevninou nad Kerčským průlivem.

"Je třeba samozřejmě ještě zjistit, zda to v Bundeswehru dělají ze své iniciativy. Pak je otázka, nakolik je Bundeswehr řízen a jak moc to vše kontroluje pan Scholz, nebo zda je to součástí státní politiky Německa," uvedl Peskov.

Moskva již dříve dala najevo, že po Německu bude požadovat vysvětlení. TASS ráno informovalo o předvolání německého velvyslance v Moskvě Alexandra Grafa Lambsdorffa na ministerstvo zahraničí.

"Německý velvyslanec byl předvolán (na ruské ministerstvo zahraničí). Samotný (zveřejněný hovor) naznačuje, že v útrobách Bundeswehru se věcně a konkrétně projednávají plány na údery na ruské území," řekl podle ruské agentury Peskov.

Doporučené články Německem hýbe kauza Taurus. Rusko zveřejnilo odposlechy z tajné armádní schůzky

Velvyslanec Lambsdorff německé agentuře DPA řekl, že nešlo o předvolání, ale o schůzku, která byla naplánovaná ještě před zveřejněním rozhovoru důstojníků německého letectva. "Dostal jsem pozvánku na jednání o různých bilaterálních tématech," uvedl bez dalších podrobností.

Německé ministerstvo obrany později potvrdilo, že jeden z interních rozhovorů mezi vysoce postavenými představiteli tamního letectva byl odposloucháván.

"Podle našeho hodnocení byl zachycen rozhovor v divizi vzdušných sil. V současnosti nejsme schopni s jistotou říci, zda byly provedeny změny v nahrané nebo přepsané verzi, která koluje po sociálních médiích," uvedlo ministerstvo prostřednictvím své mluvčí.

Scholz, který je na návštěvě Říma, zároveň mluvil o "velmi závažné záležitosti". "Proto to bude nyní velmi důkladně, velmi intenzivně a velmi rychle objasněno. Je to i nevyhnutelné," odpověděl německý kancléř na otázku DPA o možných zahraničněpolitických důsledcích pro Berlín.

"Pokud je tento příběh pravdivý, tak to bude velmi problematická záležitost," podotkl pro stanici RND politik ze strany Zelených Konstantin von Notz. Otázkou podle něj je, zda šlo o jednorázový incident, nebo o strukturální bezpečnostní problém. Ozvaly se i hlasy, podle kterých je zveřejnění nahrávky účelové, aby se i takovýmto způsobem zabránilo případnému dodání střel Taurus na Ukrajinu, píše DPA.