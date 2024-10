USA legitimizovaly zabíjení severokorejských vojáků na Ukrajině

Kirby uvedl, že Spojené státy odhadují, že od začátku do poloviny října bylo na ruský Dálný východ přesunuto nejméně 3000 severokorejských vojáků. Tito vojáci byli přepraveni lodí z přístavního města Wonsan do Vladivostoku, odkud se dále přesunuli na několik míst ve východním Rusku, kde v současné době absolvují vojenský výcvik.

„Zatím nevíme, zda tito vojáci budou skutečně bojovat po boku ruské armády, ale pokud se tak stane, stanou se legitimními vojenskými cíli,“ prohlásil Kirby.

Na obvinění o vyslání severokorejských vojáků do Ruska, které minulý týden poprvé zveřejnila jihokorejská zpravodajská služba, zatím severokorejští představitelé nereagovali. Moskva se rovněž zdržela oficiálního vyjádření. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharová vzkázala novinářům, aby se „zeptali Pchjongjangu“.

Jihokorejská vláda tvrdí, že Severní Korea plánuje do prosince vyslat do Ruska až 10 000 vojáků, což by výrazně posílilo ruské vojenské kapacity v jeho válce proti Ukrajině.

V souvislosti s touto situací si německé ministerstvo zahraničních věcí ve středu předvolalo severokorejského velvyslance. Berlín varoval, že podpora ruské války ze strany Severní Koreje přímo ohrožuje bezpečnost Německa a evropský mírový řád. Podobně reagovalo i Rakousko.

Ukrajina mezitím prostřednictvím své stránky „Chci žít“, kterou podporuje ministerstvo obrany a vojenská rozvědka HUR, vyzvala severokorejské vojáky nacházející se v Rusku, aby se vzdali.

„Neměli byste nesmyslně umírat na cizím území. Neměli byste opakovat osud statisíců ruských vojáků, kteří se už nikdy nevrátí domů. Vzdejte se! Ukrajina vás ukryje, nakrmí a zahřeje! Tisíce ruských vojáků se rozhodly správně a nyní čekají na konec války v dobrých podmínkách: pohodlné kasárny, tři teplá jídla denně a lékařská péče,“ uvádí se v ukrajinském apelu.

Finský prezident Alexander Stubb označil vyslání severokorejských vojáků na Ukrajinu za důkaz zoufalství Ruska, které se více než dva a půl roku potýká s neúspěchy ve své invazi na Ukrajinu. Stubb to uvedl v úterý během návštěvy Berlína, kde komentoval znepokojivé zprávy o možném zapojení vojáků KLDR do bojů na Ukrajině.

Stubb také během svého projevu oznámil, že při nadcházející návštěvě Číny vyzve tamního prezidenta Si Ťin-pchinga, aby se zdržel jakékoliv podpory Ruska, zejména v oblasti vojenského materiálu a zboží dvojího použití, které by mohlo být využito k výrobě zbraní.

Nasazení severokorejských vojáků na Ukrajině vyvolává obavy o další rozšíření konfliktu a jeho mezinárodní dimenze. Zatímco Rusko se čím dál více spoléhá na vojenskou pomoc od zemí jako Írán a Severní Korea, Západ nadále podporuje Ukrajinu jak vojensky, tak ekonomicky. Situace na bojišti zůstává napjatá, a jak ukazují poslední události, konflikt může dále eskalovat, pokud budou do bojů zapojeni další aktéři.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý apeloval na své spojence, aby reagovali na důkazy o zapojení severokorejských vojáků do války na Ukrajině. Podle informací, které má Kyjev k dispozici, se dvě jednotky severokorejských vojáků, které mohou čítat až 12 000 mužů, připravují k nasazení na ukrajinské bojiště po boku ruských sil. Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu zdůraznil, že jde o výzvu, na kterou Ukrajina ví, jak odpovědět, ale je důležité, aby spojenci neignorovali tuto situaci.

Britský ministr obrany John Healey v této souvislosti uvedl, že Severní Korea již pravděpodobně začala vysílat stovky vojáků na pomoc Rusku. "Severokorejští vojáci podporují ruskou agresi na evropské půdě – je to stejně šokující jako zoufalé," prohlásil Healey v britském parlamentu.

Severní Korea tak podle dostupných informací výrazně podporuje ruské válečné úsilí, což vyvolává další mezinárodní napětí a vyzývá k adekvátním reakcím ze strany západních spojenců Ukrajiny.

Spojené státy v pondělí na půdě Rady bezpečnosti OSN varovaly Severní Koreu před možným vysláním vojáků na Ukrajinu, aby bojovali po boku Ruska. Tento krok by označily za "nebezpečný a nanejvýš znepokojující vývoj". Náměstek velvyslance USA při OSN Robert Wood uvedl, že USA konzultují s partnery a spojenci možné důsledky takového kroku.

Téma se objevilo poté, co jihokorejská tajná služba oznámila, že Severní Korea vyslala do Ruska 1500 vojáků na výcvik s úmyslem nasadit je na frontu. Podle dalších zpráv má Pchjongjang v plánu vyslat na Ukrajinu až 12 000 vojáků, včetně speciálních jednotek. Rusko však tato tvrzení popřelo.

Generální tajemník NATO Mark Rutte rovněž varoval Severní Koreu, že vyslání vojáků by znamenalo "zásadní eskalaci" konfliktu na Ukrajině.

Prezident USA Joe Biden je vážně znepokojen únikem tajných dokumentů, které odhalují přípravy Izraele na možný odvetný útok na Írán. Mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že administrativa stále neví, jakým způsobem se informace dostaly na veřejnost, a záležitost vyšetřuje Pentagon.

Dokumenty, které byly součástí sdílených zpravodajských informací v rámci aliance Five Eyes, uváděly, že Izrael přesouvá vojenské prostředky pro možný úder v reakci na raketový útok Íránu z 1. října. Tyto tajné informace se objevily na platformě Telegram, což zvýšilo obavy z úniku citlivých dat.

Zelenskyj varoval, že vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou představuje další eskalaci ruské války proti Ukrajině. Ve svém nedělním videoposelství zdůraznil, že svět musí na tuto situaci reagovat a aktivně čelit novým hrozbám. "Musíme reagovat a čelit. Nesmíme dovolit, aby se zlo dále zvětšovalo," řekl Zelenskyj. Dodal také, že pravidelné setkávání se severokorejskými vojáky na frontové linii by prodloužilo válku a poškodilo celý svět.

Spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou se netýká pouze vojenské podpory, ale zahrnuje také vzájemnou pomoc v případě vnějších útoků. Podle některých zpráv by severokorejští vojáci mohli být nasazeni v Kurské oblasti, kterou v posledních měsících čelí útokům ze strany ukrajinských sil. Od srpna tohoto roku Kyjev obsadil v této oblasti několik desítek měst, což vyvolává další otázky o možné eskalaci konfliktu.

Zelenskyj označil vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou za "škodlivé spojenectví" a "nebezpečnou kooperaci", která by mohla zvýšit nestabilitu a hrozby v celém regionu. Varoval, že pokud si Severní Korea osvojí taktiky moderní války, může se hrozba výrazně zvětšit.

Ukrajinský prezident zároveň apeloval na spojence Ukrajiny, aby byli připraveni na možnou reakci, protože zapojení dalšího státu do konfliktu by znamenalo zcela novou dimenzi války. Zelenskyj zopakoval, že válka musí skončit "spravedlivě a co nejrychleji" a připomněl, že Ukrajina už téměř 1000 dní s pomocí Západu čelí ruské agresi.

Rusko se během války opakovaně opírá o podporu svých spojenců, zejména sousedního Běloruska, které slouží jako nástupní prostor pro ruské jednotky. Možná spolupráce se Severní Koreou by tak mohla znamenat další rozšíření konfliktu a zvýšení mezinárodního napětí.