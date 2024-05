USA nevidí, že by Čína chtěla spravedlivé ukončení války na Ukrajině

Zástupce Bílého domu John Kirby zdůraznil, že Spojené státy nepozorují snahu Číny přijmout ukrajinský mírový plán a aktivně usilovat o spravedlivé ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Píše Hlas Ameriky.

Kirby byl dotázán, zda se Čína zúčastní globálního mírového summitu ve Švýcarsku a jak to vnímají USA.

John Kirby uvedl, že by Spojené státy uvítaly účast Číny, ale nejsou přesvědčeny, že Čína je ochotná aktivně pracovat na dosažení spravedlivého míru. Podle jeho slov: „Vítáme účast Číny nebo jakékoli jiné země, která by se chtěla připojit, aby pomohla ukončit tuto válku, která bere v úvahu a respektuje 10bodový plán prezidenta Zelenského na spravedlivý mír. A pokud je Čína zemí, která chce pomoci pracovat pro spravedlivý mír a je připravena plně respektovat cíle a cíle prezidenta Zelenského a jeho výsady, pak to, můj bože, podpoříme,“ řekl Kirby.

„Ale zatím nevidíme žádné konkrétní kroky Číny směrem k tomuto cíli," dodal.

Ve svém prohlášení zástupce administrativy amerického prezidenta zdůraznil, že Spojené státy nadále poskytují Ukrajině vojenskou pomoc. Uvedl: "Získali jsme další finanční prostředky na odražení ruské agrese, na obnovu území, která Rusko Ukrajině vzalo, a na podporu našich snah o dosažení míru, který je v souladu s cíli naší administrativy a přáními ukrajinského lidu."

Čínský vůdce Si Ťin-pching oznámil 16. dubna 2024, že Čína podpoří pořádání mezinárodní mírové konference ohledně Ukrajiny, avšak pod podmínkou účasti Ruska. Globální mírový summit je naplánován na 15. a 16. června, a podle agentury Bloomberg by mělo být na tento summit, zaměřený na řešení ukrajinské války, pozváno 80 až 100 zemí. Zelenskyj pak 24. dubna uvedl, že Rusko má záměr narušit mírový summit a disponuje plánem k jeho provedení.