Útok na české velvyslanectví v Moskvě. Někdo ho polil červenou barvou

Jediná Češka v ženském turnaji singlistek na slavném Wimbledonu bude nadále pokračovat a bojovat o triumf na tomto slavném tenisovém podniku na travnatých dvorcích v All England Clubu. Řeč je o Barboře Krejčíkové, které se podařilo poprvé ve své kariéře postoupit až do finále tohoto turnaje a to poté, co si nejprve ve středečním čtvrtfinále poradila s turnajovou třináctkou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 6:4 a 7:6, v následném čtvrtečním semifinále dokázala přes těžký začátek přejít přes kazachstánskou tenistku Jelenu Rybakinovou, když ji pokořila ve třech setech 3:6,6:3 a 6:4.