Už 318 členů sekty v Keni zemřelo v důsledku půstu. Chtěli se setkat s Ježíšem

Psychiatrické vyšetření musí tito lidé postoupit, protože stále odmítají jíst. Minulý týden je keňské soudy obvinily z pokusu o sebevraždu, informovala CNN . Pokus o sebevraždu je podle místních zákonů trestný čin, upozornil list NY Times .

Mackenzieho místní orgány zatkly už v polovině dubna, nevznesly proti němu ale žádné obvinění, píše Insider .

Úřady odkryly těla 318 lidí, kteří vyhladověli k smrti. Mackenzie je v půstu podporoval s tím, že „potkají Ježíše“. Takovéto sebevraždy odstartovaly v lednu letošního roku. Své následovníky děsil zprávami o blížící se apokalypse.

Podle zjištění britské stanice BBC je donutil přestěhovat se s ním do lesa Shakahola na východě země. O místu tvrdil, že je to „Svatá země“ a útočiště před apokalypsou. „Ale v děsivém zvratu se z něj stala poslední možnost, jak se dostat do nebe před koncem dnů,“ píše BBC.

Vyzýval věřící, aby nepouštěli děti do školy a odmítali lékařskou pomoc. Lidé stále umírali, v jednu chvíli dokonce probíhal pohřeb osmi dětí najednou. Vůdce sekty to nazýval „jít spát“. Podle Mackenziem vypracovaným řádem měly děti „odejít“ jako první, za nimi svobodní, ženy, muži, a nakonec církevní představitelé. Na základě této logiky měl Mackenzie i jeho asistenti stálý přísun jídla i vody, upozornil Insider .

„Když dítě zaplakalo nebo požádalo o jídlo či vodu, bylo nám řečeno, abychom vzali hůl a zbili ho, aby se mohlo jít najíst do nebe. Tak jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že v této situaci nemohu pokračovat, nemohu jíst, když moje dítě hladoví. Řekla jsem si, že když se takhle špatně cítím já, když se postím, co teprve moje dítě,“ popisuje Salema, která se „setkání s Ježíšem“ vzdala. Jde o manželku jednoho z Mackenzieho asistentů.

Zmínila, že po sedmi dnech půstu slyšela hlas od Boha, který jí řekl, že to není jeho vůle a že má na světě ještě co dělat. Salema poté přestala. „Když moje děti neumřou, měla bych přestat chodit na pohřby jiných lidí, říkali mi,“ vylíčila.

„Nejprve pastor vykopal study a řekl nám, abychom čekali na Ježíše, a my jsme čekali. Ale pak nám najednou řekl, že máme držet hladovku a jít do nebe,“ pokračovala žena. Když se lidé na tento příkaz ptali, tak jim Mackenzie řekl, že pokud smrt budou odkládat a nebe bude plné, „brána bude zavřená“.

BBC zjistila, že se Mackenzie odkazoval na nové keňské občanské průkazy. Elektronický čip v nich totiž má obsahovat zakódované osobní údaje. Nazval je „znamením šelmy“, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout.

Salemin manžel donutil rodinu k půstu v březnu. O čtyři dny později odešel do práce (která zahrnovala pohřbívání mrtvých), načež Salema popadla děti a utekla. „Moje děti se čtyři dny postily bez jídla a vody a plakaly. Když jsem tedy viděla, že jsou tak slabé, dala jsem jim vodu a řekla jsem si, že nemohu dopustit, aby mé děti zemřely,“ řekla.