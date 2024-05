V Německu se převrhl traktor s vlečkou. 30 zraněných, 10 lidí bojuje o život

Ve věku 77 let zemřel v noci na středu ve svém bytě v newyorské čtvrti Brooklyn americký spisovatel a scenárista Paul Auster. Příčinou smrti byly komplikace spojené s rakovinou plic. Austerovo úmrtí pro deník The New York Times potvrdila Jacki Lyndenová, která se s ním přátelila.

Zdroj: Libor Novák