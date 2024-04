V Peru údajně žije nejstarší člověk na světě. Má jeden a čtvrt století

Marcelino Abad z regionu Huánuco v centrálním Peru uvádí, že za svou dlouhověkost vděčí pravidelnému konzumování ovoce a jehněčího masa, stejně jako žvýkání kokových listů, které se v zemi tradičně používají jako zdroj energie.

Peruánské úřady nyní pomáhají muži, který žije v domově pro seniory, zažádat o zápis jeho věku do rekordní knihy. Pokud arbitrátorský tým skutečně potvrdí, že mu je 124 let, stane se nejstarším doloženým člověkem v historii.

Dosavadním nejstarším žijícím mužem byl jedinec, který se dožil 111 let, a tento primát převzal po smrti svého předchůdce, který dosáhl věku 114 let. Nejstarší žijící ženou na světě byla 117letá, a před ní byla držitelkou rekordu 122 let.