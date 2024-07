V ruské armádě slouží stovky Indů. Na Ukrajině umírají

Mezi tisíci zahraničními vojáky, které Moskva naverbovala pro posílení své armády, jsou pravděpodobně i stovky Indů, přičemž Naí Dillí dlouhodobě usiluje o jejich repatriaci.

Indický premiér Naréndra Módí se na začátku července setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Od ruské strany obdržel "ujištění", že budou propuštěni Indové, kteří byli naverbováni do armády pomocí falešných slibů zločineckých organizací a následně skončili v bojích na Ukrajině.

Podle nedávné zprávy agentury Reuters obchodníci s lidmi v Indii využívali sociální sítě a místní "agenty" k lákání Indů do Ruska, kde jim slibovali lukrativní zaměstnání nebo přijetí ke studiu. Po příjezdu jim však byly odebrány cestovní pasy a po výcviku byli nasazeni do bojů na Ukrajině.

Indické úřady již zadržely několik osob obviněných z obchodování s lidmi v souvislosti s těmito praktikami.

Nejnovějším zabitým Indem na Ukrajině je 22letý Ráví, který odcestoval do Ruska v lednu po slibu práce v dopravním sektoru. Po příjezdu však absolvoval výcvik v používání zbraní a v březnu byl nasazen do bojů u ukrajinských hranic. Po krátkém návratu do Ruska byl znovu vyslán do bojů, a od té doby o něm rodina neměla žádné zprávy. Jeho bratr se obrátil na indické velvyslanectví v Moskvě, které ho požádalo o vzorky bratrovy DNA a informovalo ho, že Ráví zemřel, ale není jasné kdy. Rodina nyní žádá premiéra Módího o pomoc s repatriací jeho těla.

Indické ministerstvo zahraničí minulý týden uvedlo, že vláda spolupracuje s ruskými úřady na návratu přibližně 50 Indů bojujících na straně ruské armády. AFP připomíná, že Indie je dlouhodobě spojencem Ruska a vyhýbá se výslovnému odsouzení jeho invaze na Ukrajinu.