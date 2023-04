V Súdánu může i po půlnoci pokračovat příměří, armáda s tím souhlasí

Německá vojenská mise zajišťující leteckou evakuaci civilistů ze Súdánu skončila. Dnes to na twitteru oznámilo německé ministerstvo obrany. Informovalo, že německá armáda ze země zmítané boji dopravila do bezpečí přes 700 lidí, včetně asi 200 Němců. Mezi evakuovanými byli i tři čeští občané, dnes se do ČR vrací jeden z nich. Na twitteru to sdělil český ministr zahraničí Jan Lipavský.