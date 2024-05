Cameron slíbil Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě tři miliardy liber při své návštěvě ukrajinské metropole ve čtvrtek a ujistil, že Londýn nemá výhrady proti použití těchto zbraní na území Ruska.

Peskov označil tato prohlášení za nebezpečná a znepokojující, varoval, že by mohla ohrozit bezpečnostní architekturu Evropy.

Macron v rozhovoru pro britský deník The Economist také naznačil možnost vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu, pokud by Rusko prolomilo frontovou linii a Kyjev by o takovou pomoc požádal.

Peskov komentoval Macronova slova jako "velmi důležitá a velmi nebezpečná."

"V případě, že by Rusové prolomili frontovou linii a pokud by existovala ukrajinská žádost - což momentálně není na stole - měli bychom si legitimně tuto otázku položit," uvedl Macron, který podobný postoj již několikrát vyjádřil.

V únoru francouzský prezident vyvolal kontroverze svými slovy, když prohlásil, že západní spojenci by neměli vylučovat vyslání vojáků na Ukrajinu. V březnu pak v rozhovoru s deníkem Le Parisien naznačil, že Francie by mohla být nucena vést pozemní operace na Ukrajině, aby čelila ruským silám, a že je připravena na všechny scénáře.

"Nepřipustit to a priori znamená ignorovat lekce posledních dvou let," zdůraznil Macron v současném rozhovoru. Podle něj státy NATO nejprve vylučovaly vyslání tanků a letadel na Ukrajinu, ale nakonec změnily názor, aby pomohly zemi napadené Ruskem.

Macron v dřívějším rozhovoru pro deník Le Parisien uvedl, že se obává, že na Ukrajině bude možná "v určitém okamžiku" zapotřebí provést pozemní operace zaměřené proti ruským silám. Iniciativu se však probrat nechystá.