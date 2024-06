Viceprezidentka Harrisová přiznala, že Bidenovi se v debatě zpočátku nedařilo

"Začátek byl pomalý, to je jasné každému. Nebudu o tom diskutovat," řekla Harrisová pro televizi CNN.

"Lidé mohou diskutovat o stylu, ale v konečném důsledku tyto volby a to, kdo bude prezidentem Spojených států, musí být o podstatě a kontrast je jasný," dodala v souvislosti s Bidenovým výkonem.

Američané by se měli podle viceprezidentky soustředit na to, co Biden udělal pro zemi během svého působení v prezidentském úřadě, a nikoli na jeho vystoupení v debatě.

Předvolební debata se uskutečnila v sídle televize CNN v Atlantě v americkém státě Georgia. Na jejím začátku si kandidáti nepodali ruce.

Agentura AP konstatovala, že 81letý Biden podal v debatě nevyrovnaný výkon, čímž potvrdil obavy mnoha Američanů, že je příliš starý na výkon funkce prezidenta. Během svých vyjádření se často zastavoval a místy mu nebylo rozumět.

To se Trump snažil využít ve svůj prospěch. "Nevím, co na konci řekl. A myslím, že to neumí ani on," reagoval na jednu z prezidentových odpovědí.