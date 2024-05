Vlna veder decimuje Mexiko. Rekordy pokořeny v 10 městech, včetně Mexico City

Druhý těžký zápas ve dvou dnech museli čeští hokejisté sehrát na úvod domácího světového šampionátu. Zatímco páteční duel s Finskem gól ze hry navzdory skvělému hokeji nenabídl a rozhodnout tak musely až samostatné nájezdy, kdy ten rozhodující proměnil kapitán Roman Červenka, v sobotním duelu s Norskem padlo hned devět branek. Tento zápas ale pro Čechy nezačal nejlépe a to i přes to, že Červenka ve svém 200. zápase za národní tým otevřel skóre. Norové totiž ještě v první třetině otočili na 3:1 a Češi se dlouho následně snažili o vyrovnání. To se podařilo v bojovné druhé třetině a až ve třetí třetině se jim podařilo otočit stav zpátky na svou stranu. Zásluhou Stránského, Hájka a Paláta tak nakonec došli k výhře 6:3.