Mexiko odmítlo požadavek Ukrajiny: Putina nezatkneme, není to naše věc

"Nemůžeme to udělat, není to naše záležitost," odpověděl na dotaz médií, zda by mexické orgány jednaly podle zatykače ICC v případě Putinovy návštěvy.

López Obrador potvrdil, že úřady zaslaly pozvánky na Sheinbaumovu inauguraci všem hlavám států, s nimiž má Mexiko diplomatické vztahy.

"Zveme všechny. Vlády se mohou svobodně rozhodnout, zda se zúčastní nebo ne. To je v souladu s diplomatickou praxí Mexika," uvedl podle TASS mexický prezident.

"Přibližně před rokem jsme pozvali země, které vždy zveme, aby se zúčastnily oslav Dne nezávislosti Mexika," připomněl López Obrador.

"Jsme proti válce a podporujeme mír. Navrhli jsme, aby Rusko a Ukrajina dosáhly dohody o zastavení války," vysvětlil López Obrador postoj Mexika.

Ukrajina minulý týden požádala Mexiko o zatčení ruského prezidenta Vladimira Putina, pokud přijede na inauguraci nové mexické prezidentky.

Ukrajinci vyzvali Mexiko k zatčení Putina, pokud se dostaví na inauguraci nové prezidentky Sheinbaumové. Žádost vydalo ukrajinské velvyslanectví v Mexico City. "Tento hanebný zločin bude jedním z mnoha důvodů, proč Putin spolu se zbytkem ruského vojenského a politického vedení bude muset jednoho dne stanout před soudem za zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu, za povolení ostřelování, střelby, mučení, znásilňování a okrádání ukrajinského lidu," uvedl úřad.

Mexiko uznává jurisdikci Mezinárodního trestního soudu, který na Putina vydal zatykač pro podezření z únosu a násilného předání ukrajinských dětí do Ruska. "Do té doby věříme, že mexická vláda v každém případě vykoná mezinárodní zatykač tím, že jej předloží soudnímu orgánu OSN v Haagu," zdůraznilo velvyslanectví podle ukrajinské pobočky RFE/RL.

Zároveň poděkovalo za pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Ukrajinské velvyslanectví v Mexiku je vstřícné k tomu, že vláda zve na inauguraci zástupce všech zemí, s nimiž má diplomatické styky."

O pozvání ruského prezidenta informovala státem kontrolovaná agentura TASS ve středu. "Pozvání do Ruska k účasti na inauguraci prezidentky Sheinbaumové bylo zasláno prezidentu Putinovi. Ruský prezident se rozhodne, zda se ceremoniálu zúčastní sám, nebo zda pověří jiného vysoce postaveného úředníka, aby tak učinil jeho jménem," uvedla mexická ambasáda v Moskvě.