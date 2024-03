Vzdávat se nebudeme, vzkazují Ukrajinci papeži Františkovi

Během posledního přestupového dne v rámci kanadsko-americké NHL se uskutečnilo hned několik transferů, přičemž hned čtyři se týkají českých hokejistů. Jeden z nich je pak obzvlášť bombový. Tomáš Hertl mění dres San Jose za ten týmu z Las Vegas. Tuto sezónu tak tedy bude dohrávat za obhájce Stanley Cupu. San Jose opustil i Radim Šimek, míří do Detroitu. Neznamená to však, že v týmu Žraloků nebude český legionář. V tamním brankovišti bude nově k vidění Vítek Vaněček, jenž doposud působil v New Jersey. Jakub Zbořil pak odešel z Bostonu do Columbusu.