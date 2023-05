Waterse z Pink Floyd vyšetřuje policie. Oblékl si oděv připomínající uniformu nacistů

Dění ve Venezuele se soustředí k její hranici s Kolumbií, kde vrcholí přípravy na páteční "hudební bitvu" vlády prezidenta Nicoláse Madura s venezuelskou opozicí. Oba tábory pořádají koncert den předtím, než vyrazí k hranicím pochod v čele s opozičním lídrem Juanem Guaidóem za vstup humanitární pomoci do Venezuely. Tu ale do země nechce pustit Maduro, který ji označuje za začátek vojenské intervence USA a který má na své straně velení armády. Nicméně několik důstojníků, ale bez většího vlivu, už vyjádřilo podporu Guaidóovi, naposledy to udělal v úterý vojenský atašé při OSN José Chirinos.